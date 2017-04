WHO

Die Weltgesundheitsorganisation meldet Erfolge im Kampf gegen schwere Tropenkrankheiten.

In den vergangenen zehn Jahren seien durch die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen und Pharmakonzernen Millionen Menschen gerettet worden, sagte WHO-Direktorin Chan in Genf. Allein 2015 hätten eine Milliarde Menschen Medikamente und Therapien gegen Krankheiten wie Dengue-Fieber oder die Schlafkrankheit erhalten.



2007 hatten WHO, Regierungen, Hilfsorganisationen und Pharmaunternehmen eine Zusammenarbeit gegen 18 Tropenkrankheiten beschlossen.