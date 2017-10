Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht zunehmend Erfolge im Kampf gegen Hepatitis.

In den vergangenen zwei Jahren hätten weltweit rund 3 Millionen Menschen Zugang zu Medikamenten gegen Hepatitis C bekommen, teilte die WHO anlässlich des Welt-Hepatitis-Gipfels im brasilianischen Sao Paolo mit. Weitere 2,8 Millionen Menschen sind demnach im gleichen Zeitraum wegen Hepatitis B behandelt worden.



Die Eliminierung von Hepatitis könne Realität werden, kommentierte der Leiter des HIV- und Hepatitis-Programms der WHO, Hirnschall, die Zahlen. Weltweit sind rund 325 Millionen Menschen an einer der sechs Formen des Erregers erkrankt. Jedes Jahr sterben rund 1,3 Millionen Menschen daran. Hepatitis-Viren können Entzündungen der Leber hervorrufen und Krebs auslösen.