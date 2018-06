Extremes Spielen am Computer gilt ab heute offiziell als Krankheit.

Im neuen Krankheitskatalog der Weltgesundheitsorganisation - der "ICD-11" (International Classification of Diseases) - wird Gaming Disorder zum ersten Mal als eigene Störung anerkannt und klassifiziert - direkt hinter Glücksspielsucht.



Die Entscheidung ist umstritten. Dutzende Psychologen hatten die WHO vor einer Klassifizierung der Computerspielsucht als Krankheit gewarnt. Sie befürchten einen Missbrauch der Diagnose. Es müsse geprüft werden, ob bei exzessiv spielenden Patienten nicht eher zugrundeliegende Probleme wie Depression oder soziale Angststörungen behandelt werden müssten. Auch die Gaming-Industrie protestierte. Sie befürchtet eine Stigmatisierung der Spieler.



Die WHO sieht das anders. Für sie gibt es klare Grenzen zwischen normalem Spielen und Spielsucht. Im ICD-11 werden drei Kriterien genannt: entgleitende Kontrolle etwa bei Häufigkeit und Dauer des Spielens, wachsende Priorität des Spielens vor anderen Aktivitäten und Weitermachen auch bei negativen Konsequenzen. Betroffen seien vor allem junge Menschen.



Der Schweizer Psaychotherapeut Eidenbenz begrüßt den Schritt. Er sagte im Deutschlandfunk, dies sei im Sinne der Abhängigen und ihrer Angehörigen.



Die ICD-Liste dient Ärzten als Hilfe bei der Diagnose, Krankenkassen nutzen sie oft als Grundlage für die Kostenübernahme. Die 11. Auflage des Katalogs muss formell noch von der Weltgesundheitsversammlung im kommenden Frühjahr abgesegnet werden. Das gilt als Formalität.

