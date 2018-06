Die Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke", Wagenknecht, fordert von den G7 Staaten, Russland wieder in den Kreis der wichtigsten Industriestaaten zurückzuholen.

Wagenknecht sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunk, mit diesem Schritt könne ein Gegengewicht geschaffen werden zu den Interessen der USA in dem Gremium. Sicherheit in Europa sei nur mit - und nicht gegen Russland zu haben.



Die Politikerin warb außerdem für ein souveräneres Auftreten der EU in den transatlantischen Beziehungen. Europa müsse seine eigenen Ziele in den Mittelpunkt stellen. Deutschland müsse die Binnennachfrage stärken und seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Export abbauen.



In Rüstungsfragen positionierte sich die Vorsitzende der Linken ebenfalls eindeutig gegen die Forderungen der US-Regierung: Man solle den USA in der Rüstung nicht hinterherlaufen. Wagenknecht wandte sich auch gegen den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, die EU brauche eine Interventionsarmee. Das Grundgesetz lege fest, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee sei - und das solle auch so bleiben, meinte Wagenknecht.



Kritik äußerte die Linken-Politikerin an der Sozialpolitik vieler EU-Länder. Die wirtschaftlichen Interessen seien zu stark: Die EU sei ein Projekt großer Unternehme und nicht auf starke Sozialstaaten ausgerichtet. Das empöre die Menschen, führe zu einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft und bringe eine junge Generation ohne Chancen hervor. Dadurch werde die Europäische Union zum Auslöser von Nationalismus.