Ein Tweet der SPD-Bundestagsabgeordneten Högl zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche hat für Kritik gesorgt.

Hintergrund ist der Schritt der SPD-Fraktion, ihren Gesetzentwurf zur Abschaffung des Paragrafen 219a vorerst zurückzuziehen. Die Sozialdemokraten wollen nun gemeinsam mit der Union eine Lösung finden.



Fraktionsvize Högl hatte als Reaktion auf einen kritischen Kommentar des Berliner Tagesspiegels bei Twitter geschrieben, es sei so schön einfach und billig, auf die SPD zu schimpfen. Weiter hieß es: "Wie wär's damit, mal die widerlichen 'Lebensschützer*innen' in Union in den Blick zu nehmen und zu kritisieren?"



Auf diese Aussage folgte Kritik von vielen Nutzern. "Nicht der Schutz des Lebens ist widerlich, sondern die Äußerung von Frau Högl", hieß es unter anderem.



Mittlerweile hat Högl den Tweet gelöscht, den sie selbst als emotional beschreibt. Bei Twitter schreibt sie weiter, dass sie auch die Aussage zurücknehme. Es liege ihr fern, Einzelne persönlich zu beleidigen.



Darauf reagierte unter anderem die saarländische CDU-Abgeordnete Schön. "Ob Tweet gelöscht oder nicht. Lebensschützer als 'widerlich' zu bezeichnen lässt tief blicken", schrieb sie ebenfalls bei Twitter. "Frauenrechte darf man nicht gegen Lebensschutz instrumentalisieren".

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.