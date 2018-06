Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert im Fall Susanna konsequente Aufklärung. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden und die volle Härte des deutschen Rechtsstaates erfahren, sagte Widmann-Maus im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Gleichzeitig dürfe man nicht zulassen, dass durch diese Tat Hass im Land gesät werde.

Zudem dürften nicht ganze Gruppen unter einen Generalverdacht gestellt werden. Statt Pauschalisierung forderte die CDU-Politikerin Differenzierung. Nur, wenn Probleme klar benannt und gelöst würden, könne man Akzeptanz für Integration und gesteuerte Zuwanderung in Deutschland erreichen. Diese Akzeptanz aber sei notwendig, damit Zusammenhalt, gutes Zusammenleben und Integration gelingen könnten.



Die 14-jährige Susanna war vergewaltigt und getötet worden. Als tatverdächtig gilt ein Iraker, der zunächst mit seiner Familie aus Deutschland in den Nordirak geflüchtet war. Mittlerweile haben ihn die kurdischen Sicherheitsbehörden gefasst. Der Asylantrag des 20-Jährigen war im Dezember 2016 abgelehnt worden. Er klagte gegen die Entscheidung und lebte seither in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft.

