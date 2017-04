Die Kommunikationswissenschaftlerin Wiebke Loosen hält das Thema Falschnachrichten für überbewertet.

Es gebe kaum empirisch belastbares Material dazu, sagte sie im Deutschlandfunk. Die vorhandenen Studien deuten ihren Ausführungen zufolge eher darauf hin, dass die "Bedrohung" von sogenannten Fake News nicht so groß ist. So sei im Nachgang der Wahlen in den USA herausgefunden worden, dass die Bedeutung von Falschnachrichten eher überschätzt werde. Laut der Kommunikationswissenschaftlerin hat das Interesse an dem Thema auch schlicht damit zu tun, dass so viel darüber berichtet wird.



Gestern hatte die Tagesschau das Projekt "ARD-Faktenfinder"> gestartet. Nach Angaben von ARD-Aktuell geht es darum herauszufinden, wie groß das Phänomen Fake News in Deutschland tatsächlich ist. Darüber gebe es unterschiedliche Ansichten. Einige meinten, die Diskussionen seien übertrieben, andere warnten, die Bundestagswahl könne durch gezielte Falschmeldungen beeinflusst werden, heißt es.