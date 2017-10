Als Konsequenz der Wahl in Österreich wird die rot-schwarze Koalition voraussichtlich heute dem Bundespräsidenten in einem rein formalen Schritt den Rücktritt anbieten.

Staatsoberhaupt Van der Bellen wird wie in solchen Fällen üblich das Angebot ablehnen und die Regierung bis auf weiteres zur Fortführung der Geschäfte auffordern. Damit bleibt Kanzler und SPÖ-Chef Kern bis zur Bildung einer neuen Koalition im Amt. Es wird erwartet, dass Van der Bellen am Ende der Woche den ÖVP-Spitzenkandidaten Kurz mit der Bildung eines Bündnisses beauftragen wird. Gestern hatten die österreichischen Sozialdemokraten erklärt, auch für Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen FPÖ zur Verfügung zu stehen.



Bei der österreichischen Nationalratswahl am Sonntag erzielte die ÖVP 31,6 Prozent der Stimmen, die SPÖ erreichte 26,9 Prozent und die FPÖ 26,0 Prozent. Es gibt allerdings noch eine geringe Schwankungsbreite, da noch nicht alle Karten

ausgezählt sind.