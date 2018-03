Ein österreichischer Soldat hat vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien einen bewaffneten Angreifer erschossen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann den Soldaten mit einem Messer attackiert. Der Wachposten habe zunächst versucht, ihn mit Pfefferspray abzuwehren. Als das nicht wirkte, gab der Soldat den Angaben zufolge vier Schüsse ab. Der Angreifer verstarb am Tatort. Es handele sich um einen 26 Jahre alten österreichischen Staatsbürger. Sein Motiv ist unklar. Erst in der vergangenen Woche war eine Familie in Wien bei einem Messerangriff verletzt worden.

