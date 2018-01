Vor der Wiener Hofburg haben nach Angaben der Polizei rund 8000 Menschen gegen den Akademikerball der rechtsgerichteten FPÖ protestiert,

Die Demonstranten hätten einige Feuerwerksraketen gezündet, ansonsten habe es keine Zwischenfälle gegeben, teilten die Sicherheitskräfte mit. Die Polizei war mit 3000 Beamten und auch mit Wasserwerfern im Einsatz. An dem Ball, der stets

von vielen Burschenschaftlern aus ganz Europa besucht wird, nahm auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache teil.



Anlass der Proteste ist ein Skandal um Nazi-Liedtexte in einer österreichischen Burschenschaft, deren Vizechef der FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich, Landbauer, war. Er hat sich von dem Text, der zum Judenmord aufruft, distanziert. Die FPÖ ist stark in den Kreisen deutsch-nationaler Burschenschaften verankert.

