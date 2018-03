Bei zwei Messerattacken in Wien sind vier Menschen schwer verletzt worden.

Ein Unbekannter habe am Abend auf eine dreiköpfige Familie eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Vater, Mutter und die 17-jährige Tochter seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Rund eine halbe Stunde später sei es zu einem weiteren Angriff gekommen. Auch hier sei eine Person schwer verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gab, war demnach ebenso unklar wie das Motiv. Später sei ein Mann aus Afghanistan in Verbindung mit der zweiten Attacke festgenommen worden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.