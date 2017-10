Der Wiener Journalist und Publizist Armin Thurnher sieht den österreichischen Wahlkampf nicht als den schmutzigsten aller Zeiten.

"Diese Zuschreibungen stimmen so nicht", sagte Thurnher im Deutschlandfunk (Audio). Auch der Bundespräsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr sei seitens der rechtsextremen FPÖ mit ähnlichen Diffamierungen gegen den Grünen-Kandidaten von der Bellen geführt worden und schon in den 70er-Jahren sei der damalige Bundeskanzler Kreisky mit antisemitischen Untertönen attackiert worden. Turnher habe es stattdessen als besonders skandalös empfunden, dass der Wahlkampf "geradezu inhaltsfrei" gewesen sei. Die Kandidaten hätten nur über den Wahlkampf selbst oder über Flüchtlinge diskutiert.



Thurnher, der die Wiener Wochenzeitung "Falter" herausgibt, zeigt sich erstaunt über die guten Umfragewerte des konservativen ÖVP-Spitzenkandidaten Kurz. Er habe als Integrationsminister wenig bis nichts getan, er sei Außenminister in der Flüchtlingskrise 2015 gewesen, "als der Staat teilweise versagt" habe. Aber, so Thurnher, "seltsamerweise wird ihm das alles nicht zum Schaden ausgelegt". Stattdessen präsentiere er die "wohlerzogene Version" der rechtsextremen FPÖ. Das sei ein altes CSU-Rezept, "das in diesem Fall schon aufgeht".



Der Publizist befürchtet, dass sich Österreich nach der Wahl von der Europäischen Union abwenden könnte. Sowohl Kurz als auch die FPÖ machten eine Politik "auf Kosten der EU". Stattdessen schließe sich Österreich der "Kreuzritter-Ideologie" der Visegrád-Staaten an. Zu diesem Bündnis gehören Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Dementsprechend habe die europäische Frage auch im Wahlkampf gefehlt. Es sei weder über die Reform-Vorschläge des französischen Präsidenten Macron gestritten worden noch über die Digitalisierung oder Steuern für Großkonzerne: "All das kam nicht oder nur am Rand vor. Das war schon bedauerlich."