Der US-Geheimdienst CIA entwickelt in Frankfurt am Main offenbar maßgefertigte Computerviren.

Nach Angaben der Enthüllungsplattform Wikileaks konstruierte eine geheim agierende CIA-Einheit im US-Generalkonsulat der Stadt Computerviren, Trojaner und andere Schadsoftware. Wikileaks veröffentlichte tausende Dokumente, die vom US-Geheimdienst stammen sollen. Die Papiere bieten Einblick in die mutmaßliche Cyber-Spionagepraxis der CIA. Weiter werden in den Dokumenten Schwachstellen von Smartphones, Computern und Elektronikgeräten beschrieben und Hacker-Werkzeuge vorgestellt.



Es seien Hackerangriffe gegen Computer in Europa, China und den Nahen Osten simuliert worden, berichtet der NDR. Nach Angaben von Wikileaks hat der US-Geheimdienst von Frankfurt aus zudem Überwachungen durchgeführt. Die in Frankfurt stationierte Gruppe von IT-Experten gehöre zu einer 5.000 Mitarbeiter starken CIA-Abteilung, die ihren Hauptsitz in Langley im US-Bundesstaat Virginia habe.



Der US-Geheimdienst wollte sich zu der Angelegenheit zunächst nicht äußern.