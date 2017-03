Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat tausende Dokumente veröffentlicht, die vom US-Geheimdienst CIA stammen und neue Methoden der Cyber-Spionage enthüllen sollen.

Dem Material zufolge hat der Geheimdienst im amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main Computerviren, Trojaner und andere Schadsoftware entwickelt. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks wurden Hackerangriffe gegen Computer in Europa, China und den Nahen Osten simuliert. Die CIA lehnte einen Kommentar ab.