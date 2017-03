Der Geheimdienst CIA wirft der Enthüllungsplattform Wikileaks vor, mit ihren Veröffentlichungen über Hackerangriffe der CIA das Leben von US-Bürgern zu gefährden.

Zudem schade Wikileaks den Vereinigten Staaten, indem sie Gegner des Landes mit Informationen ausstatte, sagte eine Sprecherin des Auslandsgeheimdienstes in Washington. Ob die am Dienstag veröffentlichten knapp 9.000 Dokumente echt sind, sagte sie nicht. Sie sollen aus dem CIA-Zentrum für Cyberaufklärung in Langley stammen und über die Computer- und Internetspionage der Behörde Auskunft geben. Die Hacker operieren demnach vom US-Konsulat in Frankfurt am Main aus. Die CIA soll unter anderem in der Lage sein, mit Hilfe von Schadsoftware Smartphones auszuspionieren und Fernseher als Wanze zu benutzen.



US-Regierungssprecher Spicer drohte möglichen Informanten bei der CIA mit der vollen Härte des Gesetzes.