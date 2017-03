Die CIA vermutet offenbar einen früheren Vertragspartner als Quelle der jüngsten Wikileaks-Enthüllungen.

Das "Wall Street Journal" schreibt, die Ermittlungen des US-Geheimdienstes richteten sich derzeit auf ein kleines Software-Unternehmen. Dieses habe über die notwendigen Sicherheitsgenehmigungen verfügt und mit der CIA an Hacker-Projekten zusammen gearbeitet. Weiter heißt es in dem Bericht unter Berufung auf anonyme Quellen, dass einige der Mitarbeiter unzufrieden gewesen seien, vor allem nachdem sie ihren Auftrag für die CIA verloren hätten. Daher hätten sie die Daten möglicherweise als Vergeltung durchsickern lassen.



Die über 8.700 Dokumente sollen zeigen, wie die Software der Regierungs-Hacker etwa in Smartphones oder internetfähige Fernseher eindringt und die Geräte zum Abhören nutzt.