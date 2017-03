Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer hat eine lückenlose Aufklärung der WikiLeaks-Enthüllungen über Hackerangriffe der CIA gefordert.

Im Deutschlandfunk sagte er, die von WikiLeaks vorgelegten Dokumente müssten nun auf ihre Echtheit und Plausibilität hin überprüft werden. Der Vorwurf, die Hackertruppe der CIA operiere vom US-Konsulat in Frankfurt am Main aus, sei schwerwiegend. Mayer geht aber nicht davon aus, dass Mitglieder der Bundesregierung oder das Bundesamt für Verfassungsschutz von den Aktivitäten der US-Geheimdienstes in Frankfurt am Main gewusst haben.



Die Enthüllungsplattform hatte am Dienstag knapp 9.000 Dokumente veröffentlicht, die aus dem CIA-Zentrum für Cyberaufklärung in Langley bei Washington stammen und über die Computer- und Internetspionage des US-Geheimdiensts Auskunft geben sollen.