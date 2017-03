Die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner hat der Bundesregierung nach den WikiLeaks-Enthüllungen über Hackerangriffe der CIA Doppelzüngigkeit vorgeworfen.

Es gebe Anzeichen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ähnliche Techniken entwickele wie der US-Auslandsgeheimdienst, sagte die Obfrau des NSA-Untersuchungsausschusses im Deutschlandfunk. Es könne nicht angehen, dass der Staat einerseits die Bürger dazu anhalte, sich in der digitalen Kommunikation selbst zu schützen und auf der anderen Seite die eigenen Geheimdienste ertüchtige, diese sicheren Kommunikationswege auszuhebeln. Renner forderte zudem eine rechtliche Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die CIA.



WikiLeaks hatte am Dienstag knapp 9.000 Dokumente über die Abhörpraktiken des amerikanischen Geheimdienstes veröffentlicht. Demnach soll die CIA eine Hackerzentrale im US-Generalkonsulat in Frankfurt am Main betrieben und von dort Cyberangriffe gesteuert haben.