Die Menschheit steckt irgendwo mittendrin in der digitalen Evolution, in der manche eine Revolution zu erkennen glauben. Nach und nach werden Dinge vernetzt, die früher passiv in der Gegend herumstanden, Sensoren verbaut, die über alles Mögliche Auskunft geben können und Wirtschaft, Gesellschaft und Politik begeben sich aus Effizienzerwägungen, aber auch aus Neugierde, in Welten, die neu sind. Doch die technische und wirtschaftliche Realität und die politische sind diametral unterschiedlich organisiert – was zwangsläufig zu Spannungen führen muss.

Geradezu beispielhaft ist, was der Blick in den Instrumentenkoffer des US-Geheimdienstes CIA zutage fördert, den Wikileaks mit den in dieser Woche veröffentlichten Dokumenten ermöglicht. Wenig überraschend hat der US-Auslandsgeheimdienst sich entlang seiner Zielsetzungen auch mit digitalen Endgeräten beschäftigt und Mittel und Wege gefunden herumzuschnüffeln.

Es ist ein Blick in einen Werkzeugkasten, der für das ganz gezielte Angreifen einzelner Ziele gedacht ist, nicht für Massenüberwachungen, wie die von Snowden veröffentlichten Werkzeuge.

Was ist da nicht alles zu finden: Beschreibungen der Hacks von Computer- und Mobiltelefonbetriebssystemen, ein Projekt, mit dem E-Mail-Software, Antivirensoftware, selbst Bürosoftware, Browser und Skype gezielt angegriffen werden – bis hin zur Kamera eines angeblich smarten Samsung-Fernsehers. Erschreckend ist, wie viel die CIA ausprobiert hat – dass es so viel Software gibt, die Lücken hat, ist hingegen nicht überraschend. Und das ist das erste Problem.

Es gibt auch gute Nachrichten

Dennoch gibt es auch gute Nachrichten: Die Dokumente legen offen, dass auch die CIA gute Verschlüsselung derzeit nicht knacken kann, sondern drum herum arbeiten muss. Und sie legen auch offen, dass ein Generalschlüssel für digitale Endgeräte auch dort noch in weiter Ferne liegt.

Ebenfalls in den Dokumenten: Hinweise auf gesammelte Werkzeuge aus anderen Quellen, von Konkurrenten unter den Geheimdiensten und deren Dienstleistern. Die sind insofern besonders brisant, weil ihre Verwendung die Möglichkeit bietet, falsche Fährten zu legen. Dass das dem einen oder anderen in die Argumentation passt, dass die CIA eigentlich immer hinter allem stecken würde - geschenkt. Wichtiger ist die Erkenntnis, dass solche Sammlungen stattfinden.

Man muss wohl feststellen, dass das Beste an der Veröffentlichung durch Wikileaks ist, alle Hersteller von Endgeräten, von Software und Komponenten noch einmal an ihre Verantwortung erinnert zu haben.

Ein Problem, das alle betrifft

Sicherheitsbehörden in aller Welt nutzen Sicherheitslücken für eigene Zwecke aus. Es gibt keine Verpflichtung, dass sie diese den Herstellern zur Kenntnis bringen, wenn sie solche entdecken, wenn sie von ihnen Kenntnis erlangen, sie teilweise vielleicht – wie die CIA – auch bei spezialisierten Unternehmen eingekauft haben.

Doch Sicherheitslücken sind immer und für alle Nutzer ein Problem. Was die CIA ausnutzen kann, können auch chinesische, russische, deutsche Dienste oder einfach nur Kriminelle ebenfalls ausnutzen, sobald sie sich des Zugangsweges gewahr sind.

Und genau das ist das zweite große Problem: Wenn Sicherheitsbehörden ein eigenes Interesse an der Unsicherheit haben, dann kann das nicht richtig sein. Und dafür ist es auch egal, ob es sich um Mitarbeiter der US-Dienste in Deutschland, die eigenen Mitarbeiter deutscher Stellen oder russische Agenten handelt: Es ist an den westlichen Staaten, hier die Vorgaben zu ändern – tatsächliche IT-Sicherheit kann nur dadurch entstehen, dass auch die Sicherheitsbehörden für sie arbeiten.

Diesen Fehler können aber nicht die Geheimdienste beheben, das ist Aufgabe der Politik. Und genau das ist die Debatte, die die Wikileaks-Veröffentlichungen eigentlich anstoßen müssten – zusammen mit der Frage, ob unsere Gesellschaften und unsere IT-Systeme wirklich schon so weit sind, dass wir mit ihrer Hilfe alles ans Netz hängen wollen, was Daten versenden kann.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.