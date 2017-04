Wikileaks wird vom US-Geheimdienst CIA als "feindlicher Geheimdienst" eingestuft.

Zwar gebe die Enthüllungsplattform vor, im Namen der Freiheit und des Datenschutzes zu arbeiten, sagte CIA-Direktor Pompeo in seiner ersten öffentlichen Rede seit seinem Amtsantritt im Januar. In Wirklichkeit bestehe deren Mission in der -Zitat- "Selbstverherrlichung durch die Zerstörung westlicher Werte". Während die Geheimdienstes ihre Informationen möglichst stillschweigend zusammentrügen, seien Menschen wie Julian Assange oder Edward Snowden nur daran interessiert, sich selbst einen Namen zu machen. Solange sie Aufsehen erregten, sei es ihnen egal, ob sie der nationalen Sicherheit schadeten oder Menschenleben riskierten, erklärte Pompeo weiter. So habe etwa der russische Geheimdienst Wikileaks benutzt, um Informationen aus mutmaßlichen Hackerangriffen gegen die US-Demokraten zu veröffentlichen. Auch der russische Staatssender RT habe mit der Plattform zusammengearbeitet.



Wikileaks hatte zuletzt tausende Dokumente veröffentlicht, die Cyberspionage-Aktivitäten der CIA enthüllen sollen.