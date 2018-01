Ecuador hat den Wikileaks-Gründer Julian Assange eingebürgert.

Das gab die ecuadorianische Außenministerin Espinosa in Quito bekannt. Assange lebt seit mehr als fünf Jahren in der Botschaft des Landes in London. Trotz der Einbürgerung kann er Großbritannien vermutlich aber auch weiterhin nicht verlassen.



Wie Espinosa weiter mitteilte, lehnte die britische Regierung den Antrag ihres Landes ab, Assange einen Diplomatenstatus und somit Immunität zu gewähren. Mit einem Diplomatenstatus hätte er beim Verlassen der Botschaft einer Festnahme entgehen können.



Assange hatte dort 2012 Zuflucht gesucht, weil ihm eine Auslieferung nach Schweden drohte. Dem Wiki-Leaks-Gründer wurde vorgeworfen, Frauen sexuell missbraucht zu haben.



Im Mai 2017 wurde diese Anklage fallengelassen. Aber auch danach blieb Assange in der Botschaft, weil ihm wegen eines anderen Vergehens eine Festnahme durch die britischen Behörden drohte. Assange fürchtet, dass er schließlich an die USA ausgeliefert wird.



Dort droht ihm wegen der Veröffentlichungen auf Wikileaks schlimmstenfalls die Todesstrafe. Die Enthüllungsplattform hatte in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente veröffentlicht, in denen es unter anderem um das Vorgehen der US-Streitkräfte während der Kriege im Irak und in Afghanistan geht.

