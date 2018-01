Ecuador hat den Wikileaks-Gründer Julian Assange eingebürgert.

Wie die ecuadorianische Außenministerin Espinosa am Abend in Quito bekanntgab, ist Assange bereits seit Mitte Dezember Staatsbürger ihres Landes. Der 46-Jährige lebt seit mehr als fünf Jahren in der Botschaft Ecuadors in London, um einer möglichen Auslieferung an die USA zu entgehen. Trotz der Einbürgerung kann er vermutlich aber weder die Botschaft noch Großbritannien verlassen. Wie Espinosa weiter mitteilte, lehnte die britische Regierung den Antrag ihres Landes ab, Assange einen Diplomatenstatus und somit Immunität zu gewähren. Espinosa sagte, man suche nun eine würdige und gerechte Lösung für Assange.



In den USA drohen dem Wikileaks-Gründer ein Prozess wegen Geheimnisverrats und die Todesstrafe. Die Enthüllungsplattform hatte in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente veröffentlicht, in denen es unter anderem um das Vorgehen der US-Streitkräfte während der Kriege im Irak und in Afghanistan geht.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.