US-Präsident Trump hat sich höchst besorgt darüber gezeigt, dass es beim Geheimdienst CIA möglicherweise eine undichte Stelle gibt.

Hintergrund sind neue Enthüllungen von Wikileaks. Die Plattform hatte mehr als 8.000 Dokumente über Abhörpraktiken der CIA veröffentlicht. Der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, sagte, gegen jeden, der vertrauliche Informationen weitergebe, wende man die volle Härte des Gesetzes an. Laut Reuters ist den US-Behörden seit Ende 2016 ein Datenleck bei der CIA bekannt. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf Insider aus Geheimdienst- und Ermittlerkreisen.



Gestern war im Zuge der Enthüllungen auch bekanntgeworden, dass die CIA eine Hackerzentrale in Frankfurt am Main im US-Generalkonsulat betrieben und von dort Cyberangriffe gesteuert haben soll. Der Grünen-Politiker Ströbele forderte eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums und begründete gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, es müsse geklärt werden, was die Bundesregierung von den Aktivitäten der CIA in Frankfurt wisse.