Das Bild eines gewilderten Spitzmaulnashorns mit abgehackten Hörnern ist zur Wildlife-Fotografie des Jahres 2017 gekürt worden.

Fotograf Brent Stirton erhielt dafür im Londoner Natural History Museum den "Wildlife Photographer of the Year Award". Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Naturfotografie. In der Begründung der Jury hieß es, Stirton habe die tragische Szene beinahe majestätisch dargestellt. Das Foto sei symbolhaft für eines der verschwenderischsten, grausamsten und unnötigsten Verbrechen an der Natur. Die Aufnahme stammt aus einem Wildreservat in Südafrika. - Profis und Amateure aus 92 Ländern hatten sich mit beinahe 50.000 Beiträgen um die Auszeichnung beworben.