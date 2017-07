Zum ersten Mal hat das größte Containerschiff der Welt in einem deutschen Hafen angelegt.

Die OOCL Hong Kong legte am Nachmittag auf ihrer Jungfernfahrt in Wilhelmshaven an - dem bundesweit einzigen Tiefwasserhafen. Der rund 400 Meter lange Frachter hat Platz für mehr als 21.000 Standardcontainer.