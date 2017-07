Beim Tennisturnier in Wimbledon hat der deutsche Spieler Alexander Zverev das Achtelfinale erreicht.

Er besiegte am Abend in der dritten Runde den Österreicher Sebastian Ofner in drei Sätzen. Nächster Gegner ist am Montag der kanadische Vorjahresfinalist Milos Raonic. Zverevs Bruder Mischa schied gegen Roger Federer aus der Schweiz aus.



Ins Achtelfinale war zuvor bereits Angelique Kerber eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Kiel setzte sich gegen die Amerikanerin Shelby Rogers durch. Ihre nächste Gegnerin ist ebenfalls am Montag die Spanierin Garbine Muguruza.