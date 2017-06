Ist Windows 10 tatsächlich schlechter oder durch die neue Benutzeroberfläche mit der Kacheloptik einfach nur ungewohnt? Was funktioniert gut, was nervt am neuen Betriebssystem? Wie steht es um das Thema Datenschutz? Wie kann ich verhindern, dass massenhaft Daten an Microsoft Server übertragen werden? Und wo finde ich Hilfe bei Benutzerproblemen im Alltag?

Gesprächsgäste:

Julian Graf , Verbraucherzentrale NRW

, Verbraucherzentrale NRW Jan Schüßler , Computermagazin c't

, Computermagazin c't Markus Nitschke, Microsoft Deutschland

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon lautet: 00 800 - 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de