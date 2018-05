In Großbritannien haben Prinz Harry und die ehemalige amerikanische Schauspielerin Meghan Markle geheiratet.

Die beiden gaben sich in der Kapelle von Schloss Windsor das Ja-Wort. In der westlich von London gelegenen Kleinstadt wurden wegen der Hochzeit rund 100.000 Schaulustige erwartet.



Prinz Harry ist der sechste in der britischen Thronfolge - nach seinem Vater Prinz Charles, seinem Bruder William und dessen Kindern.



Kurz vor der großen Zeremonie gab Königin Elizabeth II. die künftigen Titel für ihren Enkel und seine Braut bekannt: Prinz Henry von Wales, wie Harrys offizieller Titel lautet, ist künftig auch Herzog von Sussex, Graf von Dumbarton und Baron Kilkeel. Meghan schmückt künftig der Titel "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex".

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.