Die CDU-Bundestagsabgeordnete Winkelmeier-Becker hat die Haltung der Unionsparteien zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen verteidigt.

Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion sagte im Deutschlandfunk, für Frauen in einer Konfliktsituation gebe es bereits vielfältige Informationen. So dürften Beratungsstellen zum Beispiel Ärzte nennen, die Abtreibungen vornehmen, betonte Winkelmeier-Becker. Da brauche man nicht noch Informationen von Personen, die an einem Schwangerschaftsabbruch verdienten. Das sei der Ansatz des Gesetzgebers beim Paragrafen 219a und die Union halte diesen weiterhin für wichtig und richtig.



Der Koalitionspartner SPD setzt sich für Veränderungen ein und will sich im Bundestag notfalls andere Mehrheiten suchen, um sie durchzusetzen.



Eine Ärztin aus Hessen war im November 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, nachdem sie im Internet über Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis informiert hatte. Daran hatte sich der Streit zwischen Union und SPD über den Paragrafen 219a entzündet.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.