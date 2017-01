Wintereinbruch Sturmtief "Axel" verursacht Störungen im Bahnverkehr

Das über Deutschland hinwegziehende Sturmtief hat erhebliche Störungen im Bahnverkehr verursacht.

Vor allem im Norden Deutschlands, aber auch in Bayern stürzten Bäume auf Bahnschienen. In Niedersachsen war die Strecke zwischen Bremen und Hannover zeitweise voll gesperrt. An der Ostseeküste droht die schwerste Sturmflut seit mehr als 10 Jahren.