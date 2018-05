Die Anklage des früheren VW-Chefs Winterkorn in den USA hat nach Angaben der Justiz in Braunschweig keinen Einfluss auf die Ermittlungen in Deutschland.

Der zuständige Oberstaatsanwalt Ziehe sagte, die Entscheidung der Strafverfolger in Detroit ändere nichts an seinem Konzept zur Untersuchung des Abgasskandals. Winterkorns Anwälte würden voraussichtlich im Sommer Akteneinsicht erhalten. Deren Stellungnahmen könnten dann aber zu weiteren Ermittlungen führen, so dass mit einem Abschluss nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen sei, betonte Ziehe.



In den USA ist Winterkorn wegen Mittäterschaft im Diesel-Skandal angeklagt worden. Dem 70-Jährigen werden Betrug sowie Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. Als die Abgasmanipulationen bei VW im Herbst 2015 bekannt wurden, trat Winterkorn als Konzernchef zurück.

