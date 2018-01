Der Deutsche Olympische Sportbund schickt mindestens 153 Sportler zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang.

Nach den ersten 43 Sportlern gab der DOSB in Frankfurt am Main in der zweiten Nominierungsrunde weitere 110 Teilnehmer bekannt. Das Team besteht aus 90 Männern und 63 Frauen. Lediglich im alpinen Ski gibt es noch eine Qualifikationsmöglichkeit beim Weltcup-Slalom der Männer in Schladming. Das Aufgebot hat damit die gleiche Größe wie vor vier Jahren in Sotschi und 2010 in Vancouver.



Der DOSB-Vorstand Leistungssport Schimmelpfennig sprach von einer guten Mischung aus Erfahrung und Olympiadebütanten. Bei den Medaillen-Hoffnungen orientiere man sich am Ergebnis von Sotschi und habe sich das Ziel gesetzt, eine Weiterentwicklung des Wintersports in Deutschland in den vergangenen vier Jahren unter Beweis zu stellen. In Sotschi hatte das deutsche Team achtmal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze geholt und damit die Vorgabe von 30 Medaillen klar verfehlt.



Die Winterspiele in Südkorea beginnen am 9. Februar.

