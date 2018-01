Nord- und Südkorea werden im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zusammen ein Frauen-Eishockey-Team stellen.

Das teilte IOC-Chef Bach nach einem Treffen in Lausanne mit. Insgesamt treten nach seinen Angaben 22 Sportler aus Nordkorea im Februar bei den Wettbewerben im Nachbarland an, und zwar in fünf Disziplinen. Außerdem werden die Delegationen beider Länder bei der Eröffnungsfeier gemeinsam einlaufen.

