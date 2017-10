Im griechischen Olympia ist offiziell das Feuer für die Winterspiele in Südkorea entfacht worden.

Die Fackel wird jetzt eine Woche lang durch Griechenland getragen. An dem Staffellauf werden rund 1.200 Menschen teilnehmen. Am 31. Oktober soll die Flamme an die südkoreanischen Organisatoren übergeben werden. Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt.