Viele Skiunfälle können vermieden werden, wenn Skifahrer bei der Fahrt mit dem Lift Verhaltensregeln beachten. Die meisten Unfälle passieren beim Ein- und Aussteigen, wie zum Beispiel Stürze durch Stolpern. Hektik und Eile sollten vermieden werden. Denn das ist die Hauptunfallgefahr erklärt Georg Theisen vom Tüv Rheinland und empfiehlt stattdessen lieber einen Bügel oder Sessel leer vorbeiziehen zu lassen:

"Dann kann es eben passieren in der vielleicht vorhandenen Hektik, dass sie versuchen noch den Bügel, der an Ihnen vorbeigezogen ist, noch hinterher zu hechten. Bleiben Sie in der Spur stehen, behalten Sie Ruhe, warten Sie auf den nächsten Bügel, oder Teller und nehmen Sie diesen und fahren damit hoch."

Skistöcke möglichst in der Mitte halten

Beim Sessellift ist der Platz in der Mitte der sicherste, wenn man allein unterwegs ist. Die Skistöcke sollten möglichst auch in der Mitte gehalten werden. Der Sicherungsbügel darf erst auf der Höhe des Hinweisschildes geöffnet werden, keinesfalls davor, die Skispitzen werden dabei angehoben. Die Stöcke am besten in beide Hände nehmen um sich beim aussteigen damit anzuschieben. Helmut Zangerl ist Bergbahnchef im Paznauntal in Österreich:

"Man achtet bei kleinen Kindern, die eine Körpergröße von unter 1.10 haben darauf, dass sie nicht alleine fahren - die dürfen nur auf dem Schoß einer geeigneten Person transportiert werden, so dass sie nicht vom Sessel fallen können."

Eltern sollten das Liftfahren unbedingt mit ihren Kindern üben. Ist das Kind ab 1,10 Meter muss ein Erwachsener neben dem Kind sitzen und es während der ganzen Fahrt im Sessellift beaufsichtigen. Erst ab einer Körpergröße von 1,25 Meter dürfen Kinder alleine fahren, sind sie kleiner, können sie nämlich unter dem Sicherungsbügel durchrutschen. Helmut Zangerl:

"Wir haben da Markierungen, die der Gast nicht unbedingt bemerkt, der Bedienstete aber sehr wohl weiß und wenn ein Kind vorbei geht, dann weiß er wo die Markierung ist und weiß, wie groß das Kind ist und weiß dann entsprechend wie er zu verfahren hat."

Keine losen Schnürsenkel, Kordeln oder Schals

Bei allen Liften sollten Skifahrer darauf achten, dass bei der Skikleidung keine Schnürsenkel, Kordeln, Schals, Skipassbänder oder Handschuhbänder heraushängen. Sie können sich in den Liften verfangen, z. B. im Förderband, Georg Theisen:



"Dann können sie entweder fallen, oder aber das Band stoppt im besten Fall, oder im schlechtesten Fall zieht es sie da mit ein... das ist eine Unfallgefahr. Also gehört alles was lang herunter hängt entweder in die Jacke oder eben kurz gebunden."

Erwachsene können Schlepplifte auch alleine benutzen. Kinder fahren hier am sichersten mit einem Erwachsenen zusammen. Denn das Runterziehen des Bügels oder auch das Loslassen kostet Kraft und er kann sich im schlimmsten Fall unter dem Arm oder in der Kleidung verfangen – eine weitere Unfallgefahr. Georg Theisen:

"Dabei ist wichtig, dass sie immer in die Fahrtrichtung schauen, die Stöcke beim Liftfahren in die äußere Hand nehmen, dabei nicht in den Schlaufen lassen – für den Fall dass sie sich irgendwann mal mit den Stöcken verheddern, dass sie die im Zweifelsfall einfach abwerfen können und dann beim Aussteigen rechtzeitig den Teller oder den Bügel loslassen."

Falsch ist es, ihn einfach zur Seite zu schleudern, sondern man sollte ihn möglichst kontrolliert loszulassen. Wer aus dem Schlepplift fällt, sollte schnell beiseite treten und Richtung Tal aussteigen.