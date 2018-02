Russlands Präsident Putin hat zufrieden auf die Entscheidung des internationalen Sportgerichtshofs CAS reagiert, die lebenslangen Sperren gegen zahlreiche russische Sportler aufzuheben.

Das Urteil sorge für nichts als Freude, erklärte Putin in Moskau. Zugleich warnte er vor Euphorie und betonte, die Gegner in dem Rechtsstreit müssten mit Respekt behandelt werden. Der CAS hatte heute alle vom Internationalen Olympischen Komitee verhängten Doping-Sanktionen gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Elf weitere Sportler bleiben von den Winterspielen in Südkorea ausgeschlossen, ihre lebenslangen Sperren sind aber ebenfalls ungültig. Begründet wurde der Schritt mit einem Mangel an Beweisen.

