Russlands Präsident Putin hat das jüngste Urteil des internationalen Sportgerichtshofs begrüßt.

Die Richter in Lausanne hatten die lebenslangen Sperren gegen 28 russische Wintersportler aus Mangel an Beweisen aufgehoben. Das Internationale Olympische Komitee kündigte eine Beschwerde an. Die Vizepräsidentin der Welt-Anti-Doping-Agentur, Helleland, nannte die Situation chaotisch und unhaltbar. Die Glaubwürdigkeit der Kontrolleure stehe auf dem Spiel.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.