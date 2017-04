Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat in einem Gastbeitrag in der Bild am Sonntag zehn Punkte zu einer deutschen "Leitkultur" verfasst. Die Reaktionen darauf von anderen Parteien und in sozialen Netzwerken sind weitgehend negativ. Besonders ein Satz sorgt für Entrüstung.

In einem zweiseitigen Gastbeitrag legt der Bundesinnenminister dar, woraus für ihn die deutsche Leitkultur besteht. Viele, so schreibt de Maizière, würden sich bereits an dem Begriff stören. Er finde ihn aber gut, weil "Kultur" für ungeschriebene Regeln des Zusammenlebens stehe und "leiten" etwas anderes sei als vorschreiben oder verpflichten - eine Richtschnur.

"Wir sind nicht Burka"

Diese Richtschnur besteht für de Maizière aus zehn "Thesen", die erste davon ist wohl zugleich die am deutlichsten zugespitzte. Einige soziale Gewohnheiten seien Ausdruck einer bestimmten Haltung: "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand." Gesicht zu zeigen, sei Ausdruck des demokratischen Miteinanders. Im Alltag sei es wichtig, "ob wir bei unseren Gesprächspartnern in ein freundliches oder in ein trauriges Gesicht blicken. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka." Insbesondere der letzte Satz "Wir sind nicht Burka" sorgt für Kritik, unter anderem vom Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn.

Wäre "Wir sind nicht Rechts!" nicht eine viel notwendigere Botschaft als "Wir sind nicht Burka!", Herr Innenminister? #demaiziere #bams — Matthias Höhn (@MatthiasHoehn) 30. April 2017

Angesichts des Anschlags auf den BVB-Bus und des mutmaßlich fremdenfeindlichen Bundeswehr-Soldaten, der einen Anschlag plante, kritisieren Kommentatoren, das Burka-Argument sei deplatziert.

Ein Soldat der Bundeswehr pflegt Todeslisten und macht auf Flüchtling. Ein Deutscher will den BVB töten.Und wir sind nicht Burka. Verrückt. https://t.co/PkhEX0g79x — Christoph Strack (@Strack_C) 30. April 2017

Der Journalist Kai Biermann kritisiert auf "Zeit Online", dass de Maizières Aussage, den Eindruck erwecke, dass alle Muslime Burka seien. Er führt aus: "Was für ein gemeiner Unsinn. Die Schleier Burka und Nikab sind in Deutschland so selten, dass sie im Straßenbild keine Rolle spielen. Die meisten Muslime lehnen sie ab."

Der Autor Shahak Shapira reagierte mit Spott.

Millionen von Deutschen, die sich bis heute für Burkas hielten, laufen verwirrt durch die Straßen u. suchen Antworten #Leitkultur #deMazière — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 30. April 2017

Religion ist "sozialer Kitt" und Patriotismus "kein Problem mehr"

De Maizière führt in seinem Artikel weitere Punkte seines Verständnisses von "Leitkultur an". Er schreibt zum Beispiel, dass Religion sozialer Kitt sei, ob dieser nun in der Kirche, Synagoge oder Moschee entstehe - betont aber: "Unser Land ist christlich geprägt."

Zum Thema Patriotismus schreibt de Maizière: "Ja, wir hatten Probleme mit unserem Patriotismus. Mal wurde er zum Nationalismus, mal trauten sich viele nicht, sich zu Deutschland zu bekennen." Das sei nun aber vor allem in der jüngeren Generation vorbei. Biermanns Kritik an dieser Passage: Die deutsche Vergangenheit werde verharmlosend dargestellt.

De Maizières Logik: Wer Leitkultur nicht anerkennt, kann nicht integriert werden

Im besten Falle, führt der Bundesinnenminister weiter aus, entfalte sich die prägende Wirkung der Leitkultur auch auf diejenigen, "die zu uns kommen und bleiben dürfen." Bei denjenigen mit Bleibeperspektive, die eine solche Leitkultur "weder kennen, vielleicht nicht kennen wollen oder gar ablehnen", werde die Integration "wohl kaum gelingen". Denn sie werden sich laut de Maizière nicht zugehörig fühlen ohne Kenntnis oder Achtung der Leitkultur.

Aus den anderen Parteien kommt weitgehend Ablehnung: FDP-Chef Christian Lindner nannte die Leitkultur-Debatte ein Ablenkungsmanöver. Sie bringe keine moderne Einwanderungspolitik zustande und wärme stattdessen alte Debatten auf.

#CDU bringt moderne

Einwanderungspolitik nicht zustande. Stattdessen jetzt alte #Leitkultur Debatte. Ablenkungsmanöver! CL — Christian Lindner (@c_lindner) 30. April 2017

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sprach von einer "peinlichen Inszenierung".

Was für eine peinliche Inszenierung. Merkel macht auf liberal und europäisch, De Maizière macht auf Leitkultur. Absurde Arbeitsteilung. — T. Schäfer-Gümbel (@tsghessen) 30. April 2017

Auch die AfD, die selbst eine Leitkultur einfordert, wirft de Maizière vor, unglaubwürdig zu sein. Parteichefin Frauke Petry schrieb auf Twitter, dass de Maizière die Leitkultur lange torpediert habe, nun aber vor der Wahl den "großen Kulturverteidiger" spiele.

Viele Kommentatoren auf Twitter finden: De Maizières Thesen sind schlicht unnötig.

Die deutsche Leitkultur ist längst aufgeschrieben: unser Grundgesetz #Leitkultur — nils minkmar (@nminkmar) 30. April 2017

(vic/mw)