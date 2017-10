Das US-Repräsentantenhaus hat 36,5 Milliarden Dollar für die von den jüngsten Wirbelstürmen getroffenen Gebiete bewilligt.

353 Abgeordnete in Washington stimmten dafür, 69 dagegen. In der kommenden Woche befasst sich auch der US-Senat mit dem Thema.



Etwa die Hälfte des Geldes geht an die US-Katastrophenschutzbehörde. 16 Milliarden erhält das nationale Hochwasserversicherungsprogramm. 1,27 Milliarden Dollar sollen für Lebensmittellieferungen nach Puerto Rico eingesetzt werden.