Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnt die Vereinigten Staaten vor einem Handelskrieg.

Die Zeche müssten Unternehmer und Verbraucher auf beiden Seiten durch höhere Preise zahlen, sagte Altmaier dem "Handelsblatt". Lachende Dritte wären Länder, die mit Dumpingpreisen ihren Vorteil suchten. Der CDU-Politiker betonte, wenn sich die USA benachteiligt fühlten, müsse darüber geredet und nicht einseitig gehandelt werden. Altmaier wird morgen in Washington zu Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung über die von Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium erwartet.



Bundesfinanzminister Scholz sagte nach einem Gespräch mit seinem argentinischen Kollegen Dujovne in Buenos Aires, man wolle versuchen, die USA auf dem G-20-Treffen davon abzubringen, Strafzölle zu erheben. Es gebe einen Konsens für freien Handel. Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer beginnt morgen in der argentinischen Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.