China hat angekündigt, seine Strafzölle auf Landwirtschaftserzeugnisse aus den USA auszuweiten.

Neben Soja soll künftig auch Hirse höher besteuert werden, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. US-Firmen wurden aufgefordert, eine Kaution auf ihre Importe zu hinterlegen, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird. China wirft den USA vor, in den vergangenen Jahren Hirse zu Dumpingpreisen geliefert zu haben.



Die Europäische Union reichte unterdessen eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation gegen die US-Zölle auf Stahl und Aluminium ein. Die EU fordert, so schnell wie möglich ein Schlichtungsverfahren zu eröffnen. Gegen die Zölle hatte China ebenfalls Beschwerde eingelegt.

