Wirtschaft Deutsche Exporte legen zu

Container-Terminal im Hamburger Hafen. (dpa / Daniel Reinhardt)

Deutschlands Exporte haben im November einen neuen Rekordwert erreicht.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden Waren im Wert von fast 109 Milliarden Euro ausgeführt. Dies enspricht einer Steigerung von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei den Importen wurde in diesem Zeitraum ein Plus von 4,5 Prozent registriert. Diese summierten sich im November 2016 auf knapp 86 Milliarden Euro.