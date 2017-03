Der Energiekonzern E.ON hat im vergangenen Geschäftsjahr den höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte eingefahren.

Vor allem Abschreibungen auf die frühere Kraftwerkstochter Uniper hätten tiefe Löcher in die Bilanz gerissen, teilte das Unternehmen in Essen mit. Nach Angaben von E.ON-Chef Teyssen sollen nun der restliche Anteil an Uniper und weitere Beteiligungen verkauft werden. Außerdem würden bis zu 1.300 Arbeitsplätze gestrichen, die meisten davon in Deutschland. Teyssen erklärte, die Bilanz des Übergangsjahres 2016 sei eine Zäsur, die den Weg von E.ON in die neue Energiewelt frei mache. Künftig werde sich der Konzern auf die Geschäfte mit Ökostrom, Netzen und den Vertrieb konzentrieren. - E.ON hatte seine frühere Kraftwerkssparte unter dem Namen Uniper abgespalten und im Herbst 2016 an die Börse gebracht.