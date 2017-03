Der Energiekonzern E.ON hat im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Minus von 16 Milliarden Euro den höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte eingefahren.

Wie das Unternehmen in Essen mitteilte, führten vor allem Abschreibungen auf die frühere Kraftwerkstochter Uniper zu diesem Fehlbetrag. E.ON-Chef Theyssen sagte, der restliche Anteil von Uniper und weitere Beteiligungen würden verkauft. Zudem sollen 1.300 Stellen gestrichen werden, die meisten davon in Deutschland. Theyssen bezeichnete die Bilanz als Zäsur, die den Weg des Unternehmens in die Energie-Wende frei mache.