Die Wirtschaft in der Europäischen Union entwickelt sich nach Meinung der EU-Kommission so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Sie hat ihre Wachstumsprognose noch einmal deutlich angehoben. Im nächsten Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt im Euro-Raum um 2,3 Prozent zulegen. Das entspricht einem Plus von 0,2 Punkten im Vergleich zu bisherigen Schätzungen. In der gesamten Europäischen Union rechnet die Kommission mit einem Zuwachs in derselben Höhe auf 2,3 Prozent. Der Trend werde sich im kommenden Jahr fortsetzen.



Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Dombrovskis nannte es positiv, dass sich die Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten verringert hätten. Die Wirtschafts- und Währungsunion müsse vertieft werden.



Das stärkste Wirtschaftswachstum erwartet die Kommission in den kommenden zwei Jahren in Griechenland, das geringste in Großbritannien. Das Land will die EU verlassen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.