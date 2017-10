Zur Abwehr von Billig-Stahlimporten aus Brasilien, Russland, der Ukraine und dem Iran hat die EU weitere Strafzölle verhängt.

Ab sofort würden pro Tonne Aufschläge von fast hundert Euro auf bestimmte Erzeugnisse fällig, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die betroffenen Produkte seien insbesondere für den Schiff- und Autobau bestimmt. - Die Aufschläge sollen ausländische Waren teurer machen und so die in Europa produzierende Hersteller schützen. Die Maßnahme ergänzt eine Reihe anderer Anti-Dumpingzölle, die sich vor allem gegen Stahlerzeugnisse aus China richten.



Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums werden Ende November die großen Stahl produzierenden Länder in Berlin über die Krise der Branche beraten. Die Konferenz war beim Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg im Juli angeregt worden. Wirtschaftsstaatssekretär Machnig sprach von einem "Welt-Stahlkrisengipfel". Man wolle einen fairen Wettbewerb garantieren und neue Strafzölle verhindern, sagte er der "Wirtschaftswoche".