Die IG Metall befürchtet, dass wegen der Diskussion über den Schadstoff-Ausstoß von Diesel-Motoren sowie über Fahrverbote Arbeitsplätze verloren gehen.

Das habe der Gewerkschaftsvorsitzende Hofmann in einem Brief an Bundesverkehrsminister Dobrindt zur Sprache gebracht, berichtet "Der Spiegel". Demnach wies Hofmann darauf hin, dass die Zulassungszahlen von Diesel-PKW zurückgingen. Weil aber die Fertigung von Benzin-Motoren deutlich weniger arbeitsintensiv sei, stünden allein deswegen tausende Arbeitsplätze auf der Kippe.



Wie das Magazin weiter schreibt, gibt es offenbar inzwischen bei Großunternehmen eine Abkehr vom Diesel. Als Beispiele werden der Allianz-Konzern un die Deutsche Bahn genannt.