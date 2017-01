Wirtschaft May und Erdogan wollen Handelsbeziehungen ausbauen

Die britische Premierministerin Theresa May zu Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. (dpa-Bildfunk / Presidential Press Service)

Großbritannien und die Türkei haben den Ausbau ihrer Wirtschaftsbeziehungen vereinbart.

Unternehmen beider Länder schlossen dazu in Ankara ein Rüstungsabkommen, nach Gesprächen auf Regierungsebene. Laut der britischen Premierministerin May betreffen die Vereinbarungen die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeugen. Es gehe nicht nur um ein Handelsabkommen, sondern um eine tiefgreifende Verteidigungspartnerschaft, sagte May. Der türkische Präsident Erdogan betonte, das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern solle von rund 15 auf 20 Milliarden US-Dollar steigen. Großbritannien ist angesichts des beabsichtigten Austritts aus der EU und dem europäischen Binnenmarkt auf neue Handelspartner angewiesen. May zufolge waren auch der Bürgerkrieg in Syrien sowie die Bemühungen um eine Wiedervereinigung Zyperns Themen der Gespräche in Ankara.