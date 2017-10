ThyssenKrupp hat bekräftigt, bei der geplanten Fusion seines Stahlgeschäfts mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel die Mitspracherechte der Arbeitnehmer zu garantieren.

Der Vorstandsvorsitzende Hiesinger sagte der "Bild"-Zeitung, die deutschen Stahlkocher würden ihre Montanmitbestimmung so behalten, wie sie heute sei. Die Montanmitbestimmung regelt seit den 1950er-Jahren in Deutschland, dass die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat auf die gleiche Anzahl von Vertretern kommen wie die Arbeitgeber. Gewerkschafter fürchten Einschränkungen, weil der Firmensitz des fusionierten Unternehmens in den Niederlanden liegen soll.



ThyssenKrupp und Tata hatten im September angekündigt, ihre Stahlsparten zusammenzulegen. Das Ergebnis wäre der zweitgrößte europäische Stahlproduzent.