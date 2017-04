Der Industriekonzern Thyssenkrupp will heute erste Einblicke in den geplanten Umbau seiner Stahlsparte geben.

Zunächst sollen die Arbeitnehmervertreter informiert werden. Dazu wird der Chef der Stahlsparte, Andreas Goss, am Nachmittag zu einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Betriebsrats erwartet. Eine Information der Öffentlichkeit stehe aber erst einmal nicht an, teilte das Unternehmen bereits mit.



Die Arbeitnehmervertreter fordern insbesondere Informationen zum Stand der Verhandlungen über eine mögliche Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata. Es gebe ein großes Bedürfnis, endlich Klarheit über die Zukunft des Konzerns zu erhalten, sagte Betriebsratschef Wilhelm Segerath. Bereits vor zehn Monaten sei ein Sparprogramm angekündigt worden - allerdings ohne Details zu nennen. In diesem Zusammenhang kamen auch die Überlegungen zu einer möglichen Fusion auf. Seitdem sei die Unruhe in der Belegschaft groß, fügte Segerath hinzu.



In Deutschland beschäftigt Thyssenkrupp in seinem europäischen Stahlgeschäft rund 25.000 Mitarbeiter, davon rund 22.000 in Nordrhein-Westfalen. Wie ARD-Korrespondent Jörg Marksteiner erklärte, fürchtet der Betriebsrat den Abbau von Arbeitsplätzen und Werksschließungen. Beschäftigte äußertem ihm gegenüber die Befürchtung, die Konzernspitze wolle die Stahlbranche sowieso loswerden.